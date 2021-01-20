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"قسد" تطيح بثلاثة دواعش في دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-20T12:19:50+0000
"قسد" تطيح بثلاثة دواعش في دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة عناصر في تنظيم داعش شمال دير الزور بمنطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا.

وقالت "قسد" في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، "في عملية أمنية بمنطقة طيب الفال شمال دير الزور، قبضت وحداتنا الأمنية على 3 إرهابيين من تنظيم داعش، وصادرت أسلحة ومعدات بحوزتهم، بدعم عبر المراقبة الجوية من قبل التحالف الدولي، لفرض مزيد من الاستقرار والأمان لسكان المنطقة".

وبالرغم من تمكن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الأمريكي من إنهاء سيطرة تنظيم داعش جغرافياً في شرق الفرات بسوريا في آذار 2018  إلا أن خلايا التنظيم لا تزال تنشط في المنطقة وبشكل خاص في ريف دير الزور الشرقي وجنوب الحسكة.

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