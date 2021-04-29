قسد تطيح بثلاثة اعضاء من خلايا داعش بريف دير الزور

شفق نيوز/ اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، ثلاثة اعضاء من خلايا تنظيم داعش بريف دير الزور شرق سوريا.

وقالت قسد في تغريدة على صفحتها موقع تويتر ان "الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي (الآسايش) ألقت القبض على 3 أعضاء في خلية إرهابية، تنشط في منطقة ذيبان بالريف الشرقي لدير الزور".

وأوضحت أن الخلية "مسؤولة عن تنفيذ الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة ونشر الفوضى في المنطقة، وجرت العملية بدعم عبر المراقبة الجوية من التحالف الدولي، كما جرت مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم".

وتشن قوات سوريا الديمقراطية لدعم من التحالف الدولي حملات تمشيط ومداهمات لمواقع خلايا تنظيم داعش الذي ينشط بشكل رئيسي في ريفي الحسكة ودير الزور منذ مطلع العام الجاري.