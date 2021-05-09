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"قسد" تطلق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش في ريف دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-09T17:32:09+0000
"قسد" تطلق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أطلقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الأحد، عملية أمنية وعسكرية في ريف دير الزور لملاحقة بقايا تنظيم داعش.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها وبالتعاون مع قوّات التحالف الدولي، بدأت صباح اليوم عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق في منطقة وادي العجيج في الريف الشمالي لدير الزور، لملاحقة الخلايا النائمة والنشطة لتنظيم داعش.

وأضافت أن العملية تهدف أيضاً إلى كشف مخابئ الأسلحة والأوكار التي يستخدمها أعضاء وقادة خلايا داعش على الحدود السورية والعراقية، إضافة إلى السيطرة على طرق تهريب الأسلحة وعناصر داعش.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية على استمرار العملية العسكرية لمدة أربعة ايام.

وبدأت العملية العسكرية في ساعات الصباح الأولى من اليوم، بعدّة ضربات صاروخية نفذتها قوّات التحالف الدولي بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة والتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع.

وتأتي العملية العسكرية ضمن الجهود المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوّات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا بهدف منع خلايا داعش من ممارسة نشاطها في المنطقة.

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