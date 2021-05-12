قسد تدمر 12 مخبأ لداعش في "وادي العجيج" بريف دير الزور

شفق نيوز/ أنهت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبدعم من التحالف الدولي، يوم الاربعاء، عملية تمشيط منطقة وادي العجيج بريف دير الزور .

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية العسكرية جرت بدعم من التحالف الدولي برياً وجوياً، استمرت لمدة 4 أيام ترافقت مع تحليق مستمر لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، وتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مواقع كان يستخدمها داعش".

واشارت إلى أن "تمشيطها لمنطقة وادي العجيج لكشف طرق التهريب التي يستخدمها داعش في التنقل داخل شمال وشرق سوريا، وفي تنقل خلاياه من وإلى العراق".

وعثرت "قسد" خلال حملتها الأمنية على عدد من المخابئ التي كان يتوارى فيها داعش ، وكان يستخدمها لإخفاء أسلحة ومعدات خلال تنقلها بين العراق وشمال وشرق سوريا، حيث تمّ تدمير 12 منها".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، صباح يوم الأحد الماضي ،عملية عسكرية في ريف دير الزور الشمالي والشمالي الشرقي في إطار مكافحة خلايا داعش النشطة في وادي العجيج.