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قسد تحبط محاولة تسلل بريف عين عيسى للفصائل الإسلامية التابعة لتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-11T16:54:58+0000
قسد تحبط محاولة تسلل بريف عين عيسى للفصائل الإسلامية التابعة لتركيا

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية، يوم الجمعة، بإحباط محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا لإحدى قرى ريف عين عيسى.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أنّ قواتهم أحبطت قبل قليل محاولة تسلل للفصائل الإسلامية التابعة لتركيا إلى قرية "المزرعة " القريبة من الطريق الدولي M4 بريف عين عيسى تصدت لهم قوات سوريا الديمقراطية.

واندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت على إثر التسلل، أدت لمقتل عدد من هذه الفصائل وجرح آخرين وإجبارهم على التراجع والفرار، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف المصدر أنّ الجيش التركي والفصائل الإسلامية التابعة له بدأت بقصف مكثف بالدبابات وقذائف الهاون على محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 بعد فشل محاولة التسلل.

وبين مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن القصف مستمر حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وفي سياق آخر؛ أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة 2020 - 12 - 11 بأنّ قواتهم ألقت القبص على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف ديرالزور يوم أمس الخميس.

وأوضح المركز الإعلامي للقسد أنّ المعتقلين الثلاثة هم زياد صبحي الأمين أبو القعقاع القريشي، محمد محسن السطام (الأطرش)، فارس موسى الصالبي.

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