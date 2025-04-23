"قريبون للغاية".. ترامب يتفاءل بإنهاء الحرب في أوكرانيا وينتقد زيلينسكي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، منتقداً تصريح لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لقوله إن أوكرانيا لن تعترف باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، ووصف ذلك بأنه تصريح تحريضي سيصعب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وكتب ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً في تدوينات أخرى أن "تصريح زيلينسكي مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا"، مبيناً أن شبه جزيرة القرم فُقدت منذ سنوات "وليست حتى موضع نقاش".

في حين، عقد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون اجتماعات “جوهرية” اليوم الأربعاء لمحاولة إعادة محادثات السلام بشأن أوكرانيا إلى مسارها بعد أن أثار إلغاء مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تساؤلات عن مدى التقدم الذي تم إحرازه.

وأدى عدم حضور روبيو للمحادثات في لندن إلى إلغاء اجتماع أوسع نطاقاً مع وزراء خارجية أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مما يبرز الفجوات في المواقف بين واشنطن وبين كييف وحلفائها الأوروبيين بخصوص كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويأتي خفض مستوى المحادثات في وقت حرج، بعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن قد تنسحب إذا لم يتسن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق قريباً.

وزاد ترامب من الضغط الأحد الماضي عندما قال إنه يأمل في أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات. وركزت محادثات اليوم الأربعاء على محاولة لتحديد ما يمكن أن تقبله كييف بعد أن قدم مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف مقترحات في اجتماع مماثل في باريس الأسبوع الماضي.