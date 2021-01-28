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قريباً.. محادثات أوروبية - أمريكية بشأن إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-28T20:35:22+0000
قريباً.. محادثات أوروبية - أمريكية بشأن إيران

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى الاستعداد لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع بين 6 قوى عالمية وإيران في عام 2015، وإن من المرجح أن تبدأ قوى أوروبية محادثات مع واشنطن حول هذه القضية في القريب العاجل.

ويلزم الاتفاق النووي، المسمى رسميًا خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة وغيرها.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران لخرق بنوده.

وقال ماس في مقابلة نشرت اليوم الخميس: "أبدى الرئيس الأمريكي بايدن استعداده لإعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".

وتوقع ماس أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سوف "تدخل بسرعة كبيرة في محادثات" مع الولايات المتحدة حول هذه القضية، لكنه قال: "من الواضح أنه يتعين على إيران الوفاء بالتزاماتها ووضع حد للانتهاكات الحالية للاتفاق".

وأضاف الوزير الألماني: "لو عادت الولايات المتحدة بالفعل إلى الاتفاق، فهذا مرتبط برفع العقوبات وعدم فرض عقوبات جديدة".

ووقعت أيضًا على الاتفاق مع إيران روسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث.

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