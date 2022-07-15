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قرقاش: الإمارات تعمل على إرسال سفير لطهران وإعادة بناء العلاقة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-15T10:13:58+0000
قرقاش: الإمارات تعمل على إرسال سفير لطهران وإعادة بناء العلاقة

شفق نيوز/ قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إن ”الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها“، مضيفا أن ”النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي“.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال أنور قرقاش، إن ”الإمارات لن تكون جزءا من محور ضد إيران“، رغم أنه قال إن ”تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية“.

وأَضاف المستشار الدبلوماسي: ”منفتحون على أي شيء يحمينا دون أن يستهدف دولة ثالثة… وأبوظبي ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة، خاصة إيران“.

وتابع أن بلاده ”تريد المزيد من الاستقرار في أسواق النفط وستلتزم بقرارات أوبك+، وستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة هذا الأسبوع“.

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