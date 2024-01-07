قرصنة شاشات مطار بيروت وعرض رسالة إلى "نصر الله"

شفق نيوز/ تعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار "رفيق الحريري" الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى قرصنة إلكترونية.

وبحسب ما أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" اللبنانية، تمت معالجة المشكلة بعد مضي بعض الوقت.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر اختراق "هاكرز" للشاشات الموزعة داخل مطار بيروت.

وظهر على الشاشات شعار "جنود الرب"، مرفق بدعوات لكف يد حزب الله عن مطار بيروت، مشيرين إلى، أن "مطار رفيق الحريري ليس مطار إيران".