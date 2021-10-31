سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرداحي يدلي بتصريح جديد  حول استقالته من الحكومة اللبنانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-31T12:46:20+0000
قرداحي يدلي بتصريح جديد  حول استقالته من الحكومة اللبنانية

شفق نيوز/ نفى وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، تقديمه استقالة من الحكومة على خلفية تصريحاته بشأن الحرب في اليمن والتي اثارت استياء الدول الخليجية.

وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الجديد" اللبنانية "استقالتي من الحكومة غير واردة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد أعلن في وقت سابق أن على الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة جورج قرداحي، وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، في وقت سابق "عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ.. لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".

وكان جورج قرداحي قد صرّح خلال لقاء تلفزيوني، قبل تسنمه مهام وزير الإعلام، على الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، قائلاً إنها "حرب عبثية".

related

بعد الكويت.. السعودية تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات قرداحي

Date: 2021-10-27 14:55:11
بعد الكويت.. السعودية تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات قرداحي

الإمارات والبحرين تستدعيان سفيريّ لبنان وتسلماهما مذكرتيّ احتجاج على تصريحات قرداحي

Date: 2021-10-27 17:44:59
الإمارات والبحرين تستدعيان سفيريّ لبنان وتسلماهما مذكرتيّ احتجاج على تصريحات قرداحي

البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

Date: 2021-10-29 21:00:57
البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

الجامعة العربية تعلق على أزمة "قرداحي" ودول الخليج

Date: 2021-10-30 08:32:05
الجامعة العربية تعلق على أزمة "قرداحي" ودول الخليج

أزمة تصريحات قرداحي.. قطر تبتعد عن المقاطعة الخليجية وتكتفي بالاستنكار

Date: 2021-10-30 17:42:14
أزمة تصريحات قرداحي.. قطر تبتعد عن المقاطعة الخليجية وتكتفي بالاستنكار