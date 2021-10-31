قرداحي يدلي بتصريح جديد  حول استقالته من الحكومة اللبنانية

شفق نيوز/ نفى وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، تقديمه استقالة من الحكومة على خلفية تصريحاته بشأن الحرب في اليمن والتي اثارت استياء الدول الخليجية.

وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الجديد" اللبنانية "استقالتي من الحكومة غير واردة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد أعلن في وقت سابق أن على الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة جورج قرداحي، وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، في وقت سابق "عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ.. لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".

وكان جورج قرداحي قد صرّح خلال لقاء تلفزيوني، قبل تسنمه مهام وزير الإعلام، على الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، قائلاً إنها "حرب عبثية".