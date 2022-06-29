قراصنة إيرانيون يستولون على ملفات آلاف العملاء الإسرائيليين

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، تفاصيل عن مجموعة القراصنة "Sharp Boys" المنسوبة لإيران، والتي قامت أمس الثلاثاء عبر قناتها في "تلغرام" بتسريب ملف من الموقع السياحي الإسرائيلي hotels.co.il".

وأوضحت القناة الاسرائيلية "N12" أن "المجموعة ركزت خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على المواقع السياحية، وقامت خلال ذلك بتسريب عدد من الملفات التي حصلت عليها"، حيث أن "الملف الحالي ضخم يشمل 120 ألف سجل للطلبات المختلفة التي على ما يبدو نفذت عن طريق الموقع، ومعلومات غنية حولها، بما يشمل اسم العميل، وتفاصيل تعريفه، وموعد الرحلة، وتكلفة الطلب ومعلومات حساسة أخرى"، في حين تم "تسريب تفاصيل البطاقات الائتمانية لكن كان ذلك على نطاق أصغر".

من جهته، قال موشيه ليفي، المسؤول في الشركة : "وجدنا في الملف المئات من أرقام البطاقات الائتمانية، بما يشمل رقم هاتف صاحب البطاقة، والهوية، وعنوان السكن.. الحديث يدور عن مخزن كبير من المعلومات الشخصية من عدة مواقع نجح المهاجمون اختراقها بينها موقع hotels.co.il.. من يريد يمكنه ابتزاز عددا غير قليل من الأشخاص من خلال هذه المعلومات".

وأضاف أن "المعلومات المنشورة، تضمنت معلومات حساسة حول العملاء حيث كان هناك طلبات شخصية عبروا خلالها عن وقوعهم بأزمة مالية اضطرتهم الى إلغاء الطلب".

كما تمت الإشارة إلى أن "الهجوم لم ينته هنا، وأن عددا من الأشخاص قاموا بالتبليغ بأنهم تلقوا من القراصنة رسائل تهديد عبر الهاتف موقعة منهم قالوا فيها: "إلى حيث أنتم تذهبون..حتى في رحلتكم..أنتم تحت سيطرتنا".