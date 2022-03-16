قراصنة إيرانيون يخترقون حاسوب رئيس الموساد وهاتف زوجته

شفق نيوز/ أفاد مركز الاعلام الرقمي العراقي DMC، يوم الأربعاء، باختراق هاتف زوجة رئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنياع، في وقت تحدثت فيه وسائل اعلام اسرائيلية عن اختراق الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد أيضاً.

واشار المركز الى أن "قناة تيليغرام قامت بنشر مقطع فيديو يُظهر تذاكر الطيران والهوية والأوراق الضريبية والصور التي يقال إنها لمنزله".

وتحدثت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليةٍ عن "اشتباهٍ خطيرٍ"، يتعلّق بـ"اختراق الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد، دافيد برنيع، ونشرِ صورٍ وتفاصيلَ شخصيةٍ تتعلّق به، وبعائلته ومكان سكنه، بهدف إحراجه".

واتّهمت وسائل الإعلام هذه "إيران بالوقوف وراء هذه العملية".

وقالت وسائل الإعلام إن "مجموعةَ قراصنةٍ إيرانيةٍ نشرت أفلاماً بالإنكليزية والعربية والفارسية، فيها موادّ عديدة جمعوها عن رئيس الموساد وعائلته".

وقد احتلّ هذا الخبر صدارة نشرات الأخبار على التلفزيونات الإسرائيلية.

"القناة 12": لم نرَ مثل هذا الاختراق

وقال المعلّق العسكري في "القناة 12"، نير دفوري، إنَّ "هذه صوراً لم نرَ مثلها، تتضمّن تفاصيلَ شخصيةً، وأفلاماً لرئيس الموساد، كما تدّعي مجموعةُ قراصنةٍ أنها كشفتها في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أنَّ "هذا الفيلم نُشر اليوم على شبكة الإنترنت، في محاولةٍ ربما لإحراج رئيس الموساد، وانتبهوا الى ما يظهرونه هناك، صور له من داخل ألبومه الشخصي، وأيضاً بطاقاتُ سفرٍ إلى كوبنهاغن مع عائلته خلال عملية الجرف الصلب في العام 2014. وفيلمٌ يظهر فيه وهو يجلس مقابل حاسوبه كما يبدو في منزله".

وتابع دفوري: "وسبق أن رأينا هويته وصورة منزله في مكانِ سكنِ والديه في وسط البلاد، وأيضاً رسالةَ إنذارٍ من سلطة الضريبة لزوجته".

وأكّد المعلّق الإسرائيلي أنَّ "كل هذه التفاصيل، تمَّ كشفها في هذا الفيلم، على يد مجموعة القراصنة هذه".

وأردف أنّه "يجب القول إنهم على ما يبدو نجحوا في اختراق المكتبة البلدية في مدينة سكنه، حيث إما هو أو أحدُ أفرادِ عائلته قد سجّلوا اشتراكاً هناك، ممّا سمح أو فتح الطريق أمام حاسوبه الشخصي، وهذا ما يطرح سؤالاً إن كان قد نجح هؤلاء القراصنة، الذين على يتبعون لإيران على ما يبدو، بالوصول أيضاً إلى حاسوبه الشخصي، وإخراج هذه الوثائق.