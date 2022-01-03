قراصنة يخترقون مواقع اسرائيلية ويضعون صورة للمهندس وسليماني

شفق نيوز/ أفادت صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"معاريف" الإسرائيليتين، يوم الاثنين، بتعرضهما للاختراق، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وظهرت صورة للجنرال الايراني "قاسم سليماني" وإلى جانبه "أبو مهدي المهندس" تغطي حساب تويتر التابع لصحيفة "معاريف".

كما بدت صورة أخرى لقائد فيلق القدس الذي اغتيل مع المهندس في كانون الثاني 2020 عبر ضربة أميركية قرب مطار بغداد، على حساب الصحيفة، مع عبارة تهديد تقول "نحن قريبون منكم في أمكنة لا تخطر على بالكم"!

كذلك أظهر الرسم ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

إلى ذلك، تعرض موقع صحيفة "جورازليم بوست" للقرصنة، وبدا الدخول إليه مستحيلا.

ولاحقاً ذكرت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديدا واضحا للبلاد.

كما قالت الصحيفة التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية في تغريدة على موقع تويتر، إنها تعمل على حل المشكلة.

وأضافت "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر لإسرائيل".

إلا أن تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول لم يتأثر على ما يبدو، في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.