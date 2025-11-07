قراصنة صوماليون يهاجمون ناقلة غاز طبيعي في عرض البحر

شفق نيوز- مقديشو

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الجمعة، بأن قراصنة صوماليين هاجموا ناقلة غاز طبيعي قبالة الساحل الصومالي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية بحرية، قولها إن القراصنة اعتلوا ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل الصومال وإن السفينة اتخذت إجراءات للمراوغة من خلال زيادة سرعتها، في واقعة تظهر تنامي وتيرة محاولات القرصنة بعد هدوء لسنوات.

وأمس الخميس، أعلن الجيش البريطاني، أن مهاجمين صعدوا على متن سفينة تجارية قبالة الصومال بعد تعرضها لهجوم صاروخي.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الحوادث المماثلة قبالة سواحل الصومال على يد قراصنة مجهولين.