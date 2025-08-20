"قراصنة" روس يكشفون خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب في 2022

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وكالة نوفوستي الروسية، عن اختراق مجموعة القرصنة الروسية KillNet بيانات الأركان العامة الأوكرانية، وحصولها على وثائق تثبت مقتل وفقدان أكثر من 1.7 مليون جندي أوكراني خلال الحرب مع روسيا.

ونقلت الوكالة، عن مصدر في المجموعة، أن الاختراق تم عبر جهاز الكمبيوتر الخاص برئيس قسم اللوجستيات لدى وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث تم العثور على الوثائق مخزنة في موارد سحابة OneDrive.

وشملت الوثائق المنشورة صورا للقتلى، وهوياتهم الشخصية، وبطاقات هويتهم العسكرية، وشهادات وفاتهم، ورموزهم التعريفية، وأرقام هواتف ذويهم.

كما أكد المصدر حصول المجموعة على وثائق من قيادة قوات العمليات الخاصة ومديرية الاستخبارات المركزية الأوكرانية، بما في ذلك قوائم تفصيلية بالدول المانحة للمساعدات العسكرية، وأنواع الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا، وجداول زمنية مفصلة لعملية نقلها خلال فترة النزاع.

وأشار المصدر إلى أن قوات كييف فقدت على مدار ثلاث سنوات مليونا و721 ألف عسكري أوكراني، توزعوا بين 118.5 ألف عام 2022، و405.4 ألف عام 2023، 595 ألف عام 2024، 621 ألف عام 2025.