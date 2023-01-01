قرار مرتقب وحاسم من "ميتا" بشأن عودة ترمب إلى فيسبوك

شفق نيوز/ تستعد شركة "ميتا" لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى "فيسبوك"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن صحيفة فايننشال تايمز.

وكان المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر"، إيلون ماسك قد أعلن في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترمب على موقع "تويتر".

وتم تعليق حساب الرئيس السابق ترمب، بواسطة كلا من شركتي فيسبوك وتويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسمياً.

وتأتي تلك الخطوات بعد إعلان ترمب عن حملته الثالثة للبيت الأبيض، فيما يخضع حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.