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قرار قضائي يعتبر برنامج "الحالمين" للهجرة إلى امريكا غير شرعي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-17T04:55:00+0000
قرار قضائي يعتبر برنامج "الحالمين" للهجرة إلى امريكا غير شرعي

أصدر قاض فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية حكما بعدم شرعية برنامج DACA الخاص بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويحصن البرنامج الذي تم اعتماده في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2012 أطفال المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل ويمهد الطريق لحصولهم على الجنسية الأمريكية في المستقبل.

ويبلغ عدد "الحالمين" الذين يشملهم البرنامج في الوقت الحالي نحو 650 ألف شخص.

وأوضح القاضي أن قراره لا يقضي بترحيل المهاجرين الذين تمت الموافقة على إدراجهم على البرنامج، وهو يسمح للإدارة الأمريكية بمواصلة النظر في الطلبات الجديدة ضمن البرنامج لكنه يمنعها من الموافقة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر أحد المؤيدين لهذا البرنامج، حيث وجه وزارة الأمن الداخلي في أول أيامه في البيت الأبيض بأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز البرنامج الذي كان الرئيس السابق دونالد ترامب يسعى لإغلاقه.

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