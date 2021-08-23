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قرار قد يعقبة إلزام.. أمريكا تمنح الموافقة الكاملة للقاح فايزر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-23T15:06:47+0000
قرار قد يعقبة إلزام.. أمريكا تمنح الموافقة الكاملة للقاح فايزر

شفق نيوز/ منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، الموافقة الكاملة، لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19.. بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك بأنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".

ونفلت "فرانس برس" أن الموافقة الكاملة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

وكانت دراسة إسرائيلية جديدة قد توصلت إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك توفر 4 أضعاف الحماية ضد عدوى كوفيد-19.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الجرعة الثالثة التعزيزية توفر أربعة أضعاف الحماية التي توفرها جرعتان ضد الإصابة، وتحديدا لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

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