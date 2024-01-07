قرابة الـ30 ألف ضحية ومفقود.. حصيلة "دمار فضيع" لليوم 93 من الحرب على غزة

شفق نيوز/ نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الأحد، تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب "الإسرائيلية الوحشية" على قطاع غزة، مؤكداً أن حصيلة ضحايا الحرب وصلت لـ29,835 ضحية ومفقوداً.

وقال المكتب في نشرته التي وردت لوكالة شفق نيوز، "أيام حرب الإبادة الجماعية على غزة منذ اندلاعها وصلت لـ"(93) يوماً، ارتكبت فيها (1,915) مجزرة على يد جيش الاحتلال"، مبيناً أن "حصيلة الحرب بلغت (29,835) شهيداً ومفقوداً، منهم (22,835) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات".

وعن تفاصيل الضحايا أكد المكتب في نشرته أن "الحصيلة بلغت (10,000) شهيد من الأطفال، و(7,000) شهيدة من النساء، و(326) شهداء من الطواقم الطبية، و(45) شهيداً من الدفاع المدني، و(109) شهيداً من الصحفيين"، مشيراً إلى أن "المفقودين خلال الحرب وصل عددهم إلى (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء".

ولفت المكتب إلى أن "عدد المصابين بلغ (58,416) مصاباً، (6,000) إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة، و(650) جريحاً فقط من سافروا للعلاج، و(10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت"، مؤكداً وجود "(99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و(10) معتقلين من الصحفيين".

وشدد على وجود "(2) مليون نازح في قطاع غزة، وأن (400,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح".

وعن الدمار الحاصل في غزة، أكد المكتب أن "(134) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، و(94) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و(295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و(134) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي، و(240) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، و(69,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، و(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً، و(65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، و(30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، و(53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة، و(150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و(121) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال، و(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال".