سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قد يلتقي الرئيس العراقي في الرياض.. بايدن يزور اسرائيل والسعودية الشهر المقبل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-14T13:16:22+0000
قد يلتقي الرئيس العراقي في الرياض.. بايدن يزور اسرائيل والسعودية الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية، مشيرا الى حضوره اجتماعاً لقمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3).

وفي هذا الصدد، أوضح البيت الأبيض قائلا: "الرئيس جو بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز / يوليو لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)..كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".

وأضاف البيت الأبيض: "يبدأ الرئيس زيارته من إسرائيل، حيث يلتقي مع القادة الإسرائيليين لبحث أمن إسرائيل وازدهارها واندماجها المتزايد في المنطقة. كما يزور الرئيس الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية ولتأكيد دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية وإتاحة الفرص للشعب الفلسطيني".

وتابع: "من المقرر أن يسافر الرئيس بايدن بعد ذلك إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي ومكان انعقاد هذا التجمع المكون من تسعة قادة من جميع أنحاء المنطقة ، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويقدر رئيس الجمهورية قيادة الملك سلمان ودعوته..إنه يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت شريكً استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود".

وأردف البيت الأبيض: "أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، سيناقش الرئيس مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، ويشمل ذلك دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي أدت إلى أكثر فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، كما سيناقش سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ، فضلا عن ردع التهديدات من إيران، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي. يتطلع الرئيس إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر والسنوات القادمة".

وأكد البيت الأبيض إلى أن "الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تأتي تتويجا لأشهر من الدبلوماسية وتأتي عقب اجتماع الرئيس مع قادة الآسيان في البيت الأبيض، وسفره إلى جمهورية كوريا واليابان، وقمة الرباعي، واستضافته قمة الأمريكتين الأسبوع الماضي في لوس أنجيليس ، وزيارته الأسبوع المقبل لأوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي".

related

"صفقة سرية".. بايدن في جولة شرق أوسطية للتقريب بين السعودية واسرائيل

Date: 2022-05-24 12:30:56
"صفقة سرية".. بايدن في جولة شرق أوسطية للتقريب بين السعودية واسرائيل

لأول مرة .. الاسرائيليون يزورون السعودية بصفة رسمية

Date: 2020-01-26 13:27:57
لأول مرة .. الاسرائيليون يزورون السعودية بصفة رسمية

بعد اجتماع "حميمي".. مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية بوجود الملك سلمان

Date: 2020-11-27 09:11:41
بعد اجتماع "حميمي".. مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية بوجود الملك سلمان

نواب جمهوريون: تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل أمر أساسي لأمن أمريكا

Date: 2022-01-20 06:00:34
نواب جمهوريون: تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل أمر أساسي لأمن أمريكا

إسرائيل تشارك في مناورات جوية بحضور السعودية والكويت بصفة "مراقب"

Date: 2022-03-21 08:39:20
إسرائيل تشارك في مناورات جوية بحضور السعودية والكويت بصفة "مراقب"

موقع عبري: 20 زعيماً يهودياً امريكياً التقوا في الرياض كبار العائلة المالكة

Date: 2021-11-04 08:14:11
موقع عبري: 20 زعيماً يهودياً امريكياً التقوا في الرياض كبار العائلة المالكة

بايدن للصحفيين: نعم سأزور السعودية لأن منصبي يحتم ذلك

Date: 2022-06-03 16:02:28
بايدن للصحفيين: نعم سأزور السعودية لأن منصبي يحتم ذلك

السعودية توبخ إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر

Date: 2019-11-18 18:59:46
السعودية توبخ إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر