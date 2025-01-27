قد يتسبب بالتصعيد.. ضابط لبناني سرب معلومات حساسة لحزب الله

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر استخباراتية معلومات تشير إلى قيام ضابط في الجيش اللبناني بتسريب معلومات حساسة إلى حزب الله، ما عرض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للخطر.

وأفادت الصحيفة بأن الضابط المذكور هو سهيل بهيج حرب، رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، الذي يزعم أنه قد سلم معلومات حساسة لـ"حزب الله" خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

كما كشف تقرير استخباراتي دولي اطلعت عليه "التايمز" أن حرب ليس الوحيد الذي قام بتسريب معلومات لـ"حزب الله". إذ أفيد بأن عددا من الضباط في الجيش اللبناني، ومنهم حرب، قد قاموا بتزويد الحزب بمعلومات دقيقة حول تحركات الجيش الإسرائيلي، مثل تحذيرات مسبقة بشأن الغارات أو الدوريات، مما سمح لـ"حزب الله" باتخاذ التدابير اللازمة لإخفاء أسلحته.

وأشارت الوثائق إلى أن "حزب الله" استفاد من هذه التسريبات للاختباء من المراقبة الدولية التي تقوم بها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعزز القلق بشأن قدرة الجيش اللبناني على تأمين المناطق الحدودية الجنوبية من لبنان.

في هذا السياق، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن "الجيش اللبناني يقوم بدوره بشكل محدود، وصادر بعض مخازن الأسلحة في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي"، لكن التسريبات التي أدلى بها حرب وضباط آخرون مكنت مقاتلي "حزب الله" من البقاء بالقرب من الحدود الإسرائيلية، مما قد يعرض المنطقة لمزيد من التصعيد.