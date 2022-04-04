قديروف يقول "لا" لطلب بوتين: رمضان شهر الفتح والجهاد

شفق نيوز/ كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين، عن رفضه طلباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخص القتال في اوكرانيا.

وقال قديروف، في تصريح صحفي نشرته وسائل اعلام روسية: "لقد طلب مني الرئيس بوتين أن أرتاح في رمضان لأن الجوع والعطش يؤثران على قدراتي في الحرب، لكني أخبرته أن رمضان شهر الفتح والجهاد الحقيقي، وأن أجره مضاعف".

وأضاف "لقد تأثر السيد بوتين بعظمة الإسلام، وتفاجأ عندما أخبرته أننا نستمد قوتنا الروحية من الصوم".

وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، أعلن قديروف، أن المقاتلين الشيشان الموالين له يقاتلون إلى جانب جيش الروسي في أوكرانيا.

وقال قديروف في خطاب له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ "القرار الصائب وسننفذ أوامره مهما كانت الظروف" في إشارة إلى قرار بوتين غزو أوكرانيا.

ويعتبر قديروف صاحب نفوذ قوي في روسيا الاتحادية، فهو يد كرملين القوية في بسط الأمن والاستقرار في الجمهورية القفقاسية الشمالية منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتتهم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قديروف بارتكاب مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الإخفاء القسري للمعارضين والتعذيب واضطهاد المثليين جنسياً.