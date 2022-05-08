سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قديروف يعلن السيطرة على مدينة كاملة شرق أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-08T04:55:52+0000
قديروف يعلن السيطرة على مدينة كاملة شرق أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، أن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وفي منتصف أبريل، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوغانسك.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا.. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، لكن أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت متأخر، السبت، إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

وقال سيرهي جيداي حاكم منطقة لوغانسك، السبت، أيضا إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة.

وأضاف في منشور مصور على تيليغرام: "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

وتابع أن القوات الشيشانية لم تشارك في القتال لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على تيليغرام لجنود شيشانيين يُزعم مشاركتهم في أنشطة في أوكرانيا، لكن لم يرد أي تأكيد لعدد الذين تم نشرهم بالفعل وما إذا كانوا يشاركون في القتال أم لا.

related

أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

Date: 2022-02-24 05:16:15
أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

فيديو.. جندي اوكراني يحصد أرواح 5 من زملائه

Date: 2022-01-27 09:14:50
فيديو.. جندي اوكراني يحصد أرواح 5 من زملائه

أوروبا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة رداً على "فظائع" في اوكرانيا

Date: 2022-04-03 13:35:22
أوروبا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة رداً على "فظائع" في اوكرانيا

الصحة العالمية تحذر من حرب أوكرانيا وتأثيرها على تفشي كورونا

Date: 2022-03-06 05:00:38
الصحة العالمية تحذر من حرب أوكرانيا وتأثيرها على تفشي كورونا

طموحاته تفوق أوكرانيا.. بايدن: سنشارك في الحرب إذا فكر بوتين في الاعتداء على إحدى دول الناتو

Date: 2022-02-24 19:06:59
طموحاته تفوق أوكرانيا.. بايدن: سنشارك في الحرب إذا فكر بوتين في الاعتداء على إحدى دول الناتو

خشية هجوم روسي وشيك.. أمريكا تسحب معظم جنودها من أوكرانيا

Date: 2022-02-12 16:09:28
خشية هجوم روسي وشيك.. أمريكا تسحب معظم جنودها من أوكرانيا

أوكرانيا تعلن عن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا

Date: 2022-04-30 19:08:05
أوكرانيا تعلن عن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا

بعد تهديد بوتين بـ"النووي".. أوكرانيا تحذر من "كارثة عالمية" والناتو يصف الأمر بـ"الخطير"

Date: 2022-02-27 15:11:19
بعد تهديد بوتين بـ"النووي".. أوكرانيا تحذر من "كارثة عالمية" والناتو يصف الأمر بـ"الخطير"