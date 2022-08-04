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قدموا من العراق وتركيا.. إيران تحبط "مخططاً داعشياً" لضرب المواكب الحسينية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-04T18:59:41+0000
قدموا من العراق وتركيا.. إيران تحبط "مخططاً داعشياً" لضرب المواكب الحسينية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الخميس، إحباط مخطط لعناصر بتنظيم داعش قدموا من العراق وتركيا، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات على صفوف المشاركين بـ"مواكب العزاء الحسيني" داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "قوات الأمن تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، من اعتقال 10 عناصر في تنظيم داعش، كانوا قد تسللوا إلى البلاد لاستهداف مراسم العزاء لمناسبة حلول شهر محرم وإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين وأنصاره".

وأضافت أن إسرائيل وبعد "فشلها الذريع خلال الأسبوع الماضي في تفجير مركز حيوي داخل البلاد باستخدام عناصر من (كوملة) الإرهابية الانفصالية، أرادت التغطية على تلك الهزيمة النكراء ورفع معنويات أزلامها، لذلك لجأت اليوم إلى تجنيد فلول داعش لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأشارت الوزارة، إلى أن "قوات الأمن، وبعد رصد تسلل هؤلاء إلى البلاد، ألقوا القبض عليهم في منطقتي غرب وجنوب إيران، وصادرت جميع المعدات وأجهزة التفجير والاتصال والأسلحة التي كانت بحوزتهم".

ولفتت وزارة الداخلية الإيرانية، إلى "إصابة اثنين من قواتها بجروح متفاوتة، جراء إطلاق نار اقدم عليه أحد العناصر قبل أن يتم القبض عليهم".

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