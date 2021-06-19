قتيل و11 جريحاً إثر تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة "أنباء فارس" نقلا عن محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي، أن "الطائرة المروحية التي سقطت كانت تحمل على متنها 12 شخصاً قتل منهم واحد وأصيب الآخرون يجروح خطيرة ومميتة وهم بحالة خطرة".

وأشار دشتكي إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة طهران لإحصاء الأصوات حيث كانت لجنة من الانتخابات تقوم بنقل صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية على متن هذه المروحية".

وأضاف دشتكي، أن "جميع جرحى الحادث نقلوا إلى المستشفى إلا أن حالة بعضهم متدهورة".

واستخدمت المروحيات لنقل صناديق الاقتراع لفرزها وعدها، بسبب وعورة المناطق في مدينة دزفول بمحافظة الأحواز.