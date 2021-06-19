سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيل و11 جريحاً إثر تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-19T11:42:28+0000
قتيل و11 جريحاً إثر تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة "أنباء فارس" نقلا عن محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي، أن "الطائرة المروحية التي سقطت كانت تحمل على متنها 12 شخصاً قتل منهم واحد وأصيب الآخرون يجروح خطيرة ومميتة وهم بحالة خطرة".

وأشار دشتكي إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة طهران لإحصاء الأصوات حيث كانت لجنة من الانتخابات تقوم بنقل صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية على متن هذه المروحية".

وأضاف دشتكي، أن "جميع جرحى الحادث نقلوا إلى المستشفى إلا أن حالة بعضهم متدهورة".

واستخدمت المروحيات لنقل صناديق الاقتراع لفرزها وعدها، بسبب وعورة المناطق في مدينة دزفول بمحافظة الأحواز.

related

إيران تعلن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للانتخابات

Date: 2021-06-05 05:59:33
إيران تعلن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للانتخابات

مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

Date: 2021-06-12 08:18:16
مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

ايران تحدد 6 مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية

Date: 2021-06-12 11:14:57
ايران تحدد 6 مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية

"النووي" يطغى على الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أشهر من موعدها

Date: 2021-02-26 06:12:56
"النووي" يطغى على الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أشهر من موعدها

قبيل انطلاقها.. مرشحون ينسحبون من الانتخابات الإيرانية وخامنئي يوجه اتهاماً للغرب

Date: 2021-06-16 17:46:43
قبيل انطلاقها.. مرشحون ينسحبون من الانتخابات الإيرانية وخامنئي يوجه اتهاماً للغرب

استقالة قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني

Date: 2021-03-07 15:55:25
استقالة قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني

صمت في إيران قبل يوم الحسم الانتخابي

Date: 2021-06-17 10:33:08
صمت في إيران قبل يوم الحسم الانتخابي

أعلن نيته الترشح للانتخابات الإيرانية.. الحرس الثوري يعزل أحد قادته

Date: 2021-04-03 07:03:24
أعلن نيته الترشح للانتخابات الإيرانية.. الحرس الثوري يعزل أحد قادته