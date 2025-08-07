قتيل ومفقودون ومنازل مدمرة.. فرنسا تواجه أكبر حريق غابات منذ 80 عاماً

شفق نيوز- باريس

تواجه فرنسا حريق غابات هائل في الجنوب، التهم حتى الآن أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي، مخلفاً وراءه دماراً واسعاً في الغابات والقرى.

ويعد هذا الحريق الأكبر في البلاد منذ قرابة ثمانية عقود، وقد أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في حين لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، بينهم رجل إطفاء في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات من طائرة مسيرة مساحات شاسعة متفحمة من الأرض بعد أن اجتاح الحريق منطقة تبلغ مساحتها مساحة باريس مرة ونصفاً.

وانتشر الحريق، الذي اندلع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع إسبانيا وبالقرب من البحر المتوسط، بسرعة غير عادية بسبب الرياح القوية والغطاء النباتي الجاف جداً بعد جفاف استمر شهوراً في المنطقة.

وقالت وزيرة البيئة آنييس بانييه روناشيه لإذاعة "فرانس إنفو" في صباح اليوم الخميس، إن الحريق يتقدم ببطء أكثر الآن.

وعبّر كريستوف ماجني، أحد المسؤولين الذين يقودون عملية مكافحة الحريق، لقناة "بي إف إم" التلفزيونية عن أمله في احتواء الحريق في وقت لاحق من اليوم، لكنه حذر قائلاً "لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن".

وأفاد العلماء بأن الصيف الأكثر حرارة وجفافاً في منطقة البحر المتوسط يعرضها لخطر حرائق الغابات.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الفرنسي، من أن موجة حر جديدة ستبدأ في مناطق أخرى من جنوب فرنسا غداً الجمعة وستستمر لأيام عدة.