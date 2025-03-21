قتيل ومفقودان و5 جرحى بانهيار جسر معلّق في الإكوادور

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في الإكوادور عن مصرع وفقدان وإصابة ثمانية أشخاص بانهيار جسر معلق غربي البلاد.

وذكرت هيئة إدارة المخاطر إن أربع شاحنات، وسيارة، ودراجتين ناريتين، سقطت في المياه عندما انهار الجسر في قرية داولي على بعد 50 كيلومتراً شمال ميناء غواياكيل، غرب الإكوادور، ما أدى إلى مصرع شخص وفقدان اثنين آخرين وإصابة خمسة بجروح.

وعند أحد طرفي الجسر انقلبت مقطورة شاحنة محمّلة بالذرة على جانبها بعد أن اصطدمت بإحدى دعائمه.

وقالت حاكمة مقاطعة غواياس، مارسيلا أغويناغا، في منشور على منصّة "أكس"، إنّه "وفقاً للنتائج الأولية، كانت هناك حمولة زائدة على الجسر".

وأضافت أنّ شاحنات عدة كانت تعبر الجسر عندما انهار.

وانهار الجسر في وقت تشهد فيه الإكوادور موسم أمطار غزيرة.

ولقي ما لا يقلّ عن 20 شخصاً مصرعهم وتضرّر 45 جسراً في البلاد جرّاء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن الأمطار الغزيرة، وفقاً لهيئة إدارة المخاطر.