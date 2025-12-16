قتيل وعدة إصابات في هجوم بسكين بمدرسة ثانوية في موسكو

شفق نيوز- موسكو

هاجم طالب في مدرسة ثانوية في ضواحي موسكو تلاميذ آخرين بسكين، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى وقوع قتيل وإصابات حسب المعلومات الأولية، وفق وسائل إعلام نقلا عن خدمات الطوارئ.

وأضافت التقارير أنه "تم إجلاء التلامذة من مبنى المدرسة"، فيما أفاد شاهد عيان لوكالة "نوفوستي" بـ"إصابة حارس أمن للمدرسة".

وتداولت مقطع فيديو يظهر لحظة احتجاز المهاجم وسط وصول سيارات للإسعاف والشرطة إلى الموقع.

وحسب مصدر أمني، فإن "منفذ عملية الطعن طالب في الصف التاسع يبلغ من العمر 15 عاما".

وأظهرت صورة لمشهد احتجاز المهاجم، أنه "كان يرتدي قميصا كُتب عليه No lives matter (لا حياة تهم)، وهو اسم منظمة تدعو إلى العنف والإرهاب وتدمير البشرية".

وحسب تقارير، "تجري الأجهزة الأمنية عملية تفتيشا في مبنى المدرسة بحثا عن أي متفجرات محتملة، فيما نقل حارس الأمن المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وحسب المعلومات الأولية فإن "القتيل طالب في الصف الرابع".