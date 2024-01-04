قتيل وجريح بإطلاق نار داخل مدرسة في ولاية أمريكية

شفق نيوز/ أعلن مكتب عمدة مقاطعة دالاس الأمريكية، يوم الخميس، بدء الشرطة التحقيق بشأن إطلاق النار في مدرسة بيري الثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا.

مدرسة "بيري" الثانوية هي جزء من "مدارس منطقة بيري المجتمعية"، التي تبعد حوالي 25 ميلا شمال غرب دي موين، وتخدم حوالي 1785 طالبا، وفقا لموقعها على الإنترنت، واليوم هو بداية الفصل الدراسي الثاني لمدارس منطقة بيري المجتمعية بعد العطلة الشتوية.

وجاءت التقارير الأولى عن وجود مطلق نار محتمل في المدرسة الثانوية في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة NBC، التي أكدت تأمين المدرسة الإعدادية حوالي الساعة 8:25 صباحا، وقام فريق ثان بتأمين المدرسة الثانوية بحلول الساعة 8:27 صباحا، كما تم إخلاء المدرسة الابتدائية بحلول الساعة 8:32 صباحا.

وبحسب شبكة ABC الأمريكية، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر خلال إطلاق النار، فيما قالت ليندا أندورف، رئيسة مجلس إدارة مدارس منطقة بيري المجتمعية، إن أنباء إطلاق النار اليوم "مروعة"، مضيفة "إنه أمر فظيع للغاية".

وأكد متحدث باسم قسم شرطة بيري وقوع إطلاق نار في المدرسة الثانوية دون تفاصيل إضافية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعرب المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي عن تضامنه مع ضحايا الحادث، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وقال: "صلوا من أجل مدارس بيري المجتمعية بولاية أيوا هذا الصباح".