قتيل وجريحان جراء إطلاق نار أمام كنيسة في ألاباما الأمريكية

شفق نيوز/ قُتل شخص وأصيب آخران، جراء إطلاق نار يوم الخميس أمام كنيسة في ”فيستافيا هيلز“ في ”ألاباما“ جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.

وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك، إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا برصاص.

وأضافت: ”للأسف توفي أحد الضحايا متأثرا بجروحه.. هناك ضحيتان في مستشفى محلي يتلقيان العلاج“.

وأكدت أنها احتجزت مشتبها به وأنه ”لا يوجد تهديد إضافي“ للمدينة.

ووقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعيد الساعة 18:00 (23:00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع ”سانت ستيفن“ الإلكتروني.

ويخضع العنف المسلح في الولايات المتحدة للتدقيق بعد مذبحتين، وقعت إحداهما الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدت إلى مقتل 19 طفلا واثنين من المدرسين، وأخرى في متجر في بوفالو بنيويورك راح ضحيتها عشرة أشخاص.

ودفع الحادثان إلى جهود جديدة في الكونغرس الأمريكي لسن قوانين أكثر صرامة لمراقبة بيع الأسلحة.

وانطلقت مؤخرا عدد من التظاهرات في واشنطن ومدن أمريكية كبرى عدة، للمطالبة بوضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.