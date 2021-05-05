سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيل وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-05T04:34:36+0000
قتيل وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة.

وأكد شهود عيان سماع دوي سلسلة انفجارات في قرب مدينة اللاذقية الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم  إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة سانا أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

related

سوريا تعلن التصدي لـ"صواريخ معادية"

Date: 2019-12-23 06:40:36
سوريا تعلن التصدي لـ"صواريخ معادية"

غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

Date: 2020-06-28 08:47:19
غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

Date: 2021-01-13 04:39:44
مقتل واصابة 16 عسكريا سوريا ومقاتلا من الفصائل المتحالفه بقصف قرب العراق

مرصد: مقتل 9 اشخاص بالقصف الإسرائيلي لسوريا

Date: 2020-12-25 07:48:54
مرصد: مقتل 9 اشخاص بالقصف الإسرائيلي لسوريا

دمشق تعلن التصدي لهجمات اسرائيلية جنوب سوريا

Date: 2019-07-24 07:43:09
دمشق تعلن التصدي لهجمات اسرائيلية جنوب سوريا

طائرة تستهدف حراقات نفط بدائية بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

Date: 2021-01-10 06:04:21
طائرة تستهدف حراقات نفط بدائية بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

حزب اردغان يتحدث عن المنطقة الامنة في سوريا: يجب ان تخلو من هؤلاء

Date: 2019-08-23 16:40:41
حزب اردغان يتحدث عن المنطقة الامنة في سوريا: يجب ان تخلو من هؤلاء

امريكا تعلن مقتل قياديين كبيرين بداعش احدهما "والي شمال" بغداد

Date: 2020-05-23 07:44:23
امريكا تعلن مقتل قياديين كبيرين بداعش احدهما "والي شمال" بغداد