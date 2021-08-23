قتيل في تبادل إطلاق نار بمحيط مطار كابول

شفق نيوز/ أصدرت القيادة الأميركية المركزية، الاثنين، بيانا بشأن وقوع تبادل لإطلاق النار في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال البيان إن تبادلا لإطلاق النار وقع الليلة الماضية خارج البوابة الشمالية لمطار حامد كرزاي الدولي، حين أطلق عنصر مجهول النار على القوات الأفغانية المشاركة في مراقبة الدخول إلى البوابة.

وأوضح بيان القيادة المركزية أن القوات الأفغانية والأميركية وقوات التحالف ردت على إطلاق النار الذي أوقع قتيلا وعددا من الجرحى في صفوف القوات الأفغانية، فيما لم تسجل أي إصابات بين القوات الأميركية وقوات التحالف.

وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الجيش الأميركي نقل جوا نحو 10 آلاف شخص خارج كابل خلال 24 ساعة يوم أمس الأحد، وإن 61 طائرة تابعة للتحالف ساعدت في إجلاء قرابة 5900 شخص.

وأضاف المسؤول أنه منذ 14 أغسطس، أجلت الولايات المتحدة، أو ساعدت في إجلاء، 37 ألف شخص من أفغانستان، التي سيطرت عليها حركة طالبان.