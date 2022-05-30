قتيلًا و7 جرحى بإطلاق نار جديد في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بعد إطلاق نار خلال احتفال بيوم الذكرى في ولاية أوكلاهوما.

وقال موقع “ abc news“ إنه كان حوالي 1500 شخص حاضرين في المهرجان في ساحة المدينة القديمة في تافت بولاية أوكلاهوما، على بعد حوالي 45 ميلًا جنوب شرق مدينة تولسا، عندما وقع إطلاق النار في وقت مبكر من يوم الأحد، وفقًا لبيان صادر عن مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما.

وقالت السلطات إن شهود عيان أبلغوا المحققين أن إطلاق النار اندلع بعد مشادة بعد منتصف الليل بقليل. وكان من بين الجرحى حدث يبلغ من العمر 9 سنوات.

وقالت السلطات إن المتوفاة امرأة سوداء تبلغ من العمر 39 عاما.

وقالت السلطات إن الجرحى السبعة الآخرين تتراوح أعمارهم بين 9 و 56 عاما وأصيبوا بإصابات لا تهدد حياتهم.

وسلم المشتبه به، وهو سكايلر باكنر ”26 عامًا“ نفسه في مكتب عمدة مقاطعة موسكوجي الساعة 4:05 مساءً يوم الأحد.

وتأتي حادثة إطلاق النار، ضمن حوادث مماثلة وبشكل شبه يومي في الولايات المتحدة، ما تسبب باحتجاجات تدعو لتقييد تجارة واقتناء الأسلحة يقودها على الأغلب مسؤولون ديمقراطيون، وسط مقاومة شديدة من قبل لوبي السلاح ومسؤولين بالحزب الجمهوري على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.