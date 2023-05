قتيلة و4 مصابات بإطلاق نار داخل مستشفى في أمريكا.. فيديو

شفق نيوز/ قتلت امرأة وأصيبت 4 أخريات، عندما أطلق مسلح النار في قاعة انتظار في أحد مستشفيات مدينة أطلانتا جنوب الولايات المتحدة.

وأفادت الشرطة في بيان اليوم الخميس، بأن مطلق النار الذي شهده مستشفى "نورث سايد" بعيد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، يدعى ديون باترسون وهو عنصر سابق في خفر السواحل وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة، قبل أن يتم اعتقاله.

وقال قائد الشرطة دارين شيربوم إن أجهزة عدة شاركت في ملاحقة باترسون بينها مكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الأمن السري، موضحا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا تم استهداف أحد من الضحايا على وجه الخصوص، لافتا إلى أن عائلة المشتبه به تتعاون مع التحقيق.

وبينما قال قائد الشرطة إن والدة باترسون كانت برفقته في قاعة الانتظار في المستشفى وإنها لم تصب في إطلاق النار، أوردت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن باترسون استشاط غضبا خلال زيارة قبل أن يفتح النار.

A shooting in midtown Atlanta left one dead and four injured Wednesday with the suspect still on the loose.Atlanta police identified the shooter as 24-year-old Deion Patterson and said he is considered armed and dangerous.https://t.co/b7Huuxeu7l pic.twitter.com/6bht1qJB08