قتيلة شابة وجرحى بإطلاق نار عشية عيد الميلاد في بريطانيا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، أن إطلاق نار عشية عيد الميلاد في حانة بشمال غرب إنجلترا أدى إلى مقتل شابة وإصابة ثلاثة رجال.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تحقق في حادث إطلاق النار الساعة 11:50 مساءً السبت في حانة لايت هاوس في بلدة والاسي كقضية قتل، ولم تحتجز الشرطة أي مشتبه بهم.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مدير المباحث ديفيد ماكغرين: "هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، ونحن نتفهم أن هذا حادث مروّع ومدمّر حقًا وقع قبل يوم عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب”.

و قالت الشرطة في بيان إن المرأة توفيت في المستشفى” متأثرة بجروح جراء طلق ناري”. إلى جانب الرجال الثلاثة المصابين، أصيب عدة أشخاص، بحسب البيان.

وصرح رئيس المباحث قائلا” نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون، ربما كانت مرسيدس داكنة اللون بعد وقت قصير من إطلاق النار، ونحن حريصون على أن نسمع من أي شخص رأى هذا للاتصال بنا على الفور”.

من جانبه، قال كاهن كنيسة قريبة لوكالة بريس أسوسياشن البريطانية إن إطلاق النار يعد صدمة للسكان المحليين بسبب مكان الحانة.

وقال جيفري هيوز، الكاهن بالكنيسة الإصلاحية المتحدة: ”لدينا الكثير من الشباب والعائلات في تلك المنطقة. حانة لايتهاوس تعد نقطة مركزية في هذا المجتمع.