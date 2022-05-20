قتيلان و8 مصابين بإطلاق نار في ولاية أمريكية

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء إطلاق نار في ولاية شيكاغو.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "إطلاق النار وقع حوالي الساعة 10:40 مساء الخميس، قرب مطعم على الجانب الشمالي القريب من المدينة".

وأضافت الشرطة أن "شخصاً اعتقل وعثر معه على سلاح"، من دون ذكر تفاصيل أكثر عن القتلى والمصابين، ولا تحديد هوية القاتل والدوافع.

وكانت دراسة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي، أشارت إلى أن نسبة القتل في ولاية شيكاغو بلغت 27.8 قتيلاً من كل 100 ألف نسمة، وهي أعلى نسبة بالمدينة منذ العام 1996، ما جعلها نموذجاً للجريمة في الولايات المتحدة.