قتيلان و40 مصاباً بانحراف ترام في إيطاليا

شفق نيوز- روما

أفادت السلطات الإيطالية، يوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة نحو 40 آخرين إثر خروج عربة ترام عن مسارها وسط ميلانو.

وبحسب متحدث باسم إدارة إطفاء محلية، فقد خرج الترام - وهو من الأحدث في ميلانو - عن مساره قرب المحطة المركزية للمدينة واصطدم بنافذة أحد المتاجر.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، إن 13 سيارة إسعاف في موقع الحادث.

وذكر شاهد عيان، أن فرق الحماية المدنية نصبت خيمة لمساعدة المصابين، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت شركة نقل ميلانو (إيه.تي.إم) في بيان إنها "مصدومة بشدة"، وعبرت عن تعاطفها مع المتضررين، مؤكدة أنها تعمل مع السلطات لمحاولة فهم السبب.