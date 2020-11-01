قتيلان وخمسة جرحى بهجوم بالسلاح الأبيض في كندا

أعلنت الشرطة الكندية، فجر الأحد، عن سقوط "عدد من الضحايا" في هجوم بسلاح أبيض، مشيرة إلى توقيف مشتبه به في الحادث الذي شهدته مدينة كيبيك.

وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

كما أعلنت الشرطة أنه تم نقل 5 أشخاص مصابين، إلا أنها لم تفصح عن تفاصيل حول إصاباتهم أو دوافع الهجوم.

وأعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلا يشتبه بأنه تسبب في سقوط "عدد من الضحايا بسلاح أبيض" في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهاً به"، داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب" لأن "تحقيقا ما زال جاريا".