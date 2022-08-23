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قتيلان وجريح باطلاق نار في ولاية أمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-23T04:53:54+0000
قتيلان وجريح باطلاق نار في ولاية أمريكية

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه بها في مطار أتلانتا، منهية بحثا استمر لساعات بعد واقعتي إطلاق نار وسط المدينة الواقعة بولاية جورجيا (شرق)، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وقالت إدارة شرطة أتلانتا إنها تحاول تحديد ما إذا كان المشتبه بها قد استهدفت الضحايا، أو أطلقت النار بشكل عشوائي.

وردا على تقرير عن إطلاق نار مساء، عثرت الشرطة على شخصين مصابين في مبنى سكني راق قرب كولوني سكوير، وهو مكتب ومجمع تسوق بمنطقة وسط المدينة في أتلانتا.

وقالت الشرطة لاحقا إن أحدهما توفي، بينما نقل الآخر إلى المستشفى.

وأثناء تواجدهم في الموقع الأول، تلقى الضباط مكالمة أخرى حول إطلاق نار في موقع قريب، حيث عثرت الشرطة على الضحية الثالثة.

وقالت الشرطة إن هذا الشخص أصيب برصاص على ما يبدو، وتوفي بوقت لاحق في المستشفى.

وكان الضباط يحققون في الصلة بين الموقعين، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية أشارت إلى أن امرأة مشتبه بها كانت مسؤولة عن الحادثين.

وقبل أن يحدد مكان المشتبه به في مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا" الدولي واعتقالها، أغلقت الشرطة العديد من الأحياء وسط المدينة، وأمرت سكان بعض المباني بالاحتماء في أماكنهم.

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