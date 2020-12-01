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قتيلان وجرحى في حادث دهس بألمانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-01T15:34:23+0000
قتيلان وجرحى في حادث دهس بألمانيا

شفق نيوز/ ذكرت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، في مدينة ترير جنوب غربي البلد الأوروبي، من جراء صدم عدد من المارة على طريق للمشاة.

وأوضحت شرطة المدينة الألمانية في تغريدة على موقع "تويتر"، أنها تمكنت من اعتقال السائق والتحفظ على السيارة التي كان يقودها وصدم بها المشاة.

وهرعت فرق الشرطة والإنقاذ إلى المكان، كما طلبت السلطات من المواطنين تجنب وسط المدينة، لكنها لم تشر إلى طبيعة الهجوم، وما إذا كان اعتداءً إرهابيا محتملا.

وقال عمدة مدينة ترير، فولفرام ليبه، في تصريح لقناة "إس دبليو آر" إنه بالإضافة للقتيلين، فقد أصيب 15 شخصا بجروح خطيرة.

ومع وقوع هذا الحادث في مطلع ديسمبر الجاري، يعود إلى أذهان الألمان، هجوم الدهس الإرهابي الذي استهدف سوقا للميلاد في العاصمة برلين، في التاسع عشر من ديسمبر 2016.

وكان الهجوم الذي نفذه طالب اللجوء التونسي، أنيس العامري، وقتئذ، قد أسفر عن مقتل 12 شخصا، فيما أصيب عشرات الآخرين، وسط حالة من الهلع.

ويأتي حادث الدهس، بنيما زادت أجهزة الأمن في دول أوروبية، من درجة التأهب، على إثر اعتداءات في كل من فرنسا والنمسا.

وتبعد ترير نحو 200 كيلومتر غربي فرانكفورت، قرب الحدود مع لوكسمبورغ. وتعرف المدينة التي يقطنها 110 الاف شخص ببوابتها الرومانية بورتا نيغرا القريبة من موقع الهجوم، كما أنها مهد كارل ماركس.

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