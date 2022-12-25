قتيلان وجرحى إثر انفجار في منجم شمالي إيران

شفق نيوز/ أفادت السلطات الايرانية، يوم الأحد، بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار في منجم بمحافظة سمنان شمالي البلاد.

وقال رئيس إدارة الطوارئ الطبية في جامعة سمنان للعلوم الطبية الإيرانية، محمد علي مطهري، لوكالة "إرنا" الرسمية، إن "انفجاراً في منجم دامغان للفلور خلف قتيلين و5 جرحى".

وأضاف أنه "عند الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي تم الإبلاغ عن انفجار في منجم دامغان، في قرية توي دامغان، وقامت فرق الطوارئ بالتوجه للمكان على الفور. ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن".

وقتل شخصين في يونيو/حزيران 2019، إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم في وسط إيران.

وفي مايو/أيار 2017، قتل 42 شخصًا في حادث مماثل عندما انهار منجم للفحم في إقليم جولستان الواقع شمالي إيران.