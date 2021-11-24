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قتيلان وجرحى بينهم جنود بقصف إسرائيلي لسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-24T04:59:50+0000
قتيلان وجرحى بينهم جنود بقصف إسرائيلي لسوريا

تسبب قصف جوي نفذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن في حوالي الساعة 01:26 "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف منتصف الشهر الجاري من اتجاه الجولان السوري بناء فارغا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، دون وقوع أي خسائر.

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