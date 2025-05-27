قتيلان وجرحى بحادث إطلاق نار داخل متنزه في امريكا

شفق نيوز/ قتل ما لا يقل عن شخصين بينما أُصيب آخرون جراء وقوع إطلاق نار داخل منتزه فيرمونت بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام امريكية، اليوم الثلاثاء.

وقالت قناة (دبليو.بي.في.آي) التابعة لشبكة (إيه.بي.سي نيوز)، إن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بالرصاص.

وبحسب القناة، فإن الحادث وقع بعد إطلاق نار مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي) بمتنزه فيرمونت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن اثنين على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، وأضافت أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد.