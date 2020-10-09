قتلى وجرحى في انفجار جديد يهز بيروت

شفق نيوز/ أسفر انفجار خزان للوقود في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيبوا آخرون من جراء الحادث، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.

كما أفادت الوكالة أن عناصر الدفاع المدني نجحت في انتشال طفلتين على قيد الحياة من مكان الانفجار.

وتوجهت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار، في حي طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، وعملت على إخلاء المنازل المحيطة بمكان الحادث.

وأدى صوت الانفجار القوي إلى حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان، وفقا لمراسلنا.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

وأدى الانفجار إلى تعميق الأزمة السياسية في لبنان، حيث تقدمت حكومة حسان دياب باستقالتها، وفشل خلفه مصطفى أديب في إحداث توافق على تشكيل حكومة جديدة مما دفعه إلى الاعتذار مؤخرا.



