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قتيلان وجرحى بانفجار كبير في قم الإيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-14T12:56:32+0000
قتيلان وجرحى بانفجار كبير في قم الإيرانية

شفق نيوز/ قتل شخصان وأصيب 8 آخرون، في انفجار كبير بأحد المصانع قرب مدينة قم الإيرانية، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الإثنين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الانفجار.

https://twitter.com/EremNews/status/1338450978018906113

ونقلت وكالة ”مهر“ الإيرانية للأنباء، ”أن عاملين فقدا حياتهما بعد انفجار فرن لمصنع لصهر المعادن في مدينة سلفشجان الصناعية“.

وقال مهدي فراهاني المتحدث باسم قسم طوارئ قم للوكالة: ”حتى الآن، تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى بواسطة مروحيتين، وتم علاج 3 أشخاص في العيادات الخارجية“.

وأشارت ”مهر“ إلى أنه ”تم إرسال فرق الإطفاء والهلال الأحمر إلى مكان الحادث، لكن لم يتم الإعلان عن أرقام دقيقة حول سبب الحادث أو عدد الضحايا“.

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