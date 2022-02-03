قتيلان جراء تحطم طائرة تدريب شمال ايران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام محلية ايرانية، يوم الخميس، بأن إيرانين اثنين لقيا مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران جراء تحطم طائرة تدريب خفيفة في مقاطعة كاشمر التابعة لمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.

وقال موقع قناة "خبر" الإيرانية، إن "طائرة تدريب خفيفة تحطمت قرب مطار التدريب بمقاطعة كاشمر شمال شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين بجراح جرى نقلهما إلى المستشفى".

ونقل عن المدير العام لمنظمة إدارة الأزمات في محافظة خراسان رضوي، محسن نجات، قوله، إن الحادث وقع على بعد 5 كيلومترات، ما بين مقاطعة كاشمر ومدينة مشهد، وتم إرسال 3 فرق إلى جانب سيارة إسعاف، وسيارة صغيرة، من الهلال الأحمر في كشمير إلى مكان الحادث.

وأضاف محسن نجات: "لقي شخصان مصرعهما في موقع الحادث، وأصيب اثنان آخران ونقلا إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن "حاكم مقاطعة كاشمر، ومحقق المدينة، والشرطة، وقوات الطوارئ، تواجدوا في مكان الحادث، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق".

بدورها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، نقلًا عن مسؤول في مقاطعة كاشمر، إن "الطائرة تحطمت أثناء هبوطها، وإن الشخصين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما يبلغ من العمر 29 عامًا، والآخر 45 عامًا".

وتقع مقاطعة كاشمر على بعد 228 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي، وثاني أكبر المدن في إيران بعد العاصمة طهران.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، سقطت طائرة تدريب بمدينة "جادغان" التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، وتسبب الحادث بإصابة اثنين من طاقم الطائرة.

وفي آيار/مايو الماضي، وقع حادثان في قسم العمليات الجوية للتدريب بالطائرات الخفيفة، أحدهما وقع في مدينة أراك وسط إيران، أسفر عن وفاة طيار وطالب، والآخر وقع في مدينة كيش جنوب البلاد، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي منتصف آيار/مايو الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للطيران الإيراني، محمد حسن ذيبخش، تعليق الطائرات الخفيفة والتدريبية حتى إشعار بعد تزايد حوادث سقوط هذا النوع من الطائرات.

ويقول "ذيبخش"، إن "العقوبات الأمريكية ليس لها تأثير على الطائرات الخفيفة المتعلقة بالتدريب والترفيه"، منوهًا إلى أن "جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بالطائرات فائقة الخفة ملزمة بفحص وتدقيق السلامة الداخلية، وإرسال النتائج إلى منظمة الطيران المدني قبل أن تقوم بأي نشاط".