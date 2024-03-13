قتيلان باستهداف إسرائيلي لسيارة في لبنان والأخير يتقدم بشكوى لمجلس الأمن

شفق نيوز/ سقط قتيلان، يوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق صور - الناقورة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية.

وطالت ضربات إسرائيلية، أمس الثلاثاء، محيط بلدتين في شرق لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "مقري قيادة" تابعين لحزب الله، وأوقعت وفق مصدر أمني قتيلاً على الأقل وعشرة جرحى.

من جانبه، أوعز وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب الهجمات الإسرائيلية على مدينة بعلبك والقرى المجاورة.

وقالت الخارجية اللبنانية إن التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود، يدل على رغبة إسرائيل في توسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها لحرب إقليمية.

ودعت الخارجية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها وتنفيذ القرار 1701 من أجل الوصول إلى استقرار على حدود لبنان الجنوبية.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعيد إعلان حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية رداً على قصف طال ليلاً محيط مدينة بعلبك، أبرز معاقله في شرق لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بإطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه هضبة الجولان.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.