قتل أصدقاءه وأكل لحومهم.. السجن مدى الحياة لسفاح روسي

شفق نيوز/ قضت المحكمة العليا الروسية، يوم الجمعة بعد إعادة تقييم جميع الأدلة، بالسجن مدى الحياة لرجل روسي، بتهمة قتل ثلاثة من أصدقائه وأكل أجزاء من أجسادهم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أدين إدوارد سيليزنيف، البالغ من العمر 51 عاماً، أرخانجيلسك أوبلاست في روسيا، بقتل ثلاثة أصدقائه في الفترة بين مارس 2016 ومارس 2017.

واعترف سيليزنيف، المعروف باسم "آكل لحوم البشر"، بطعن أصدقائه الذين تتراوح أعمارهم بين 59 و 43 و 34، حتى الموت بينما كانوا في حالة سكر، قبل أن يقوم بطهي قطع من أجسادهم داخل قدر وأكلها.

وأكدت المحكمة العليا في روسيا أمس الجمعة الحكم بالسجن مدى الحياة على سيليزنيف بعد استئناف فاشل من قبل محاميه.

وقام سيليزنيف بتقطيع الضحايا، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، إلى أجزاء صغيرة واحتفظ باللحم الذي أراد أن يأكله في أكياس بلاستيكية وألقى بما تبقى في نهر محلي.

ووفقا للتحقيقات، فقد انتقل سيليزنيف إلى إحدى شقق ضحاياه بعد أن قتله وأكله، وقال لوالدي الرجل إن ابنهما ذهب للعمل في مدينة أخرى، وكرر نفس القصة لضباط الشرطة الذين بدأوا التحقيق في قضية اختفاء الرجل، أما الضحيتين الأخريتين، فلم يكن لديهما عائلة للبحث عنهما.

وكشفت المحكمة أيضًا، أن سيليزنيف كان يطبخ أيضًا القطط والكلاب والطيور المحلية والحيوانات الصغيرة الأخرى الموجودة في الشوارع، وعندما تم العثور على جثث الضحايا في نهاية المطاف، أكدت الشرطة أن الجثث بحالة تفسخ متقدمة جعلت من الصعب التعرف عليها.

وأعلن الأطباء النفسيون أنه بكامل صحته العقلية، ومسؤول بالكامل عن قتل أصدقائه الثلاثة.

ولا يتضمن القانون الجنائي الروسي وصف ”آكل لحوم البشر“، لذلك كان المدعى عليه بتهمة القتل وإساءة استخدام أعضاء أجساد الضحايا.

يذكر أن سيليزنيف قضى بالفعل 13 عامًا في السجن لارتكابه جريمة قتل سابقة.