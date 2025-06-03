قتل بناته الثلاث.. أب يرتكب جريمة صادمة ويهرب (صور)

شفق نيوز/ في جريمة صادمة هزت المجتمع المحلي في ولاية واشنطن الأمريكية، عثرت الشرطة على جثث ثلاث شقيقات صغيرات، اختفين بعد زيارة لوالدهن، الذي لا يزال فارًا من العدالة.

والأطفال هن بايتن ديكر (9 سنوات)، إيفلين ديكر (8 سنوات)، وأوليفيا ديكر (5 سنوات)، اختفين عقب زيارة استمرت ثلاث ساعات لوالدهن، ترافيس ديكر.

وبحسب التحقيقات، وُجهت لترافيس ديكر، البالغ من العمر 32 عامًا، تهم ثلاث جرائم قتل من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تهمة الخطف من الدرجة الأولى.

وحذرت السلطات من أن ترافيس قد يشكل خطرًا كبيرًا إذا تم الاقتراب منه، خاصة أنه يعاني اضطرابات نفسية ويُعتقد أنه قد يكون مسلحًا.

وقالت ويتني، زوجة ديكر السابقة ووالدة الفتيات، إن والد البنات يعاني مشاكل نفسية حادة منذ خروجه من الجيش، مشيرة إلى أن صحته النفسية متدهورة.

وشوهدت الفتيات آخر مرة في منزل والدتهن، حيث استلمهن ترافيس للزيارة المعتادة، ولم يعد معهن في الموعد المحدد، ما دفع والدتهن للإبلاغ عن اختفائهن مساء الجمعة الماضي.

وعثرت الشرطة على شاحنة ديكر قرب مخيم "روك آيلاند" بعد ظهر أمس الاثنين، وتم إرسال فريق تدخل خاص إلى الموقع. وخلال عمليات البحث، عُثر على جثث الفتيات، بينما لا يزال والدهن هاربًا.

وتواصل السلطات جهودها للقبض على ديكر، وطلبت من الجمهور توخي الحذر وعدم الاقتراب منه في حال رؤيته، إذ من غير المعروف إن كان مسلحا.