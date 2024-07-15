قتل العشرات منهن و"قطعهن".. الشرطة الكينية تعتقل "سفاح النساء"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الكينية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مشتبه به رئيسي، متهم بالوقوف وراء اختفاء العشرات من النساء منذ العام 2022 في العاصمة نيروبي.

وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا محمد أمين، إن كولينز جميسي خالوشا، البالغ من العمر 33 عاماً، كان قد اعترف بقتل 42 سيدة، من بينهن زوجته، منذ العام 2022، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار أمين إلى أن المشتبه به الرئيسي، الذي وصفه بأنه "مختل عقلياً"، تم اعتقاله ومعه هاتف أحد الضحايا، مضيفاً أن أعمار الضحايا تراوحت بين 18 و30 عاماً، وجميعهم قتلن ذبحاً بنفس الطريقة.

ولم تقدم الشرطة أي دليل يؤكد مزاعم المشتبه به تثبت قتله السيدات الاثنتين والأربعين، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة غداً الثلاثاء.

وقالت الشرطة الكينية إنه تم العثور على العديد من الهواتف الذكية وبطاقات الهوية في منزله على بعد مسافة قصيرة من مكب النفايات.

وأضافت أنه تم اكتشاف الجثث بعد أن ادعى أقارب امرأة مفقودة أنهم حلموا بها توجههم للبحث في مكب النفايات.

وطلب أقارب الضحايا من غواص محلي المساعدة، فاكتشف وجود الجثث ملفوفة في أكياس.

وقال دوغلاس كانجا القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، إنه تم نقل عناصر من مركز شرطة قريب لتسهيل إجراءات التحقيق.

واتهم السكان المحليون الشرطة بالإهمال بسبب قرب مكب النفايات، وعدم حل قضايا المفقودين المرفوعة هناك.

وحث بيان وقعته جماعات حقوقية نهاية الأسبوع الماضي، الأجهزة الأمنية الكينية على "الإسراع في التحقيقات في جميع التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري".

كانت هناك مخاوف أولية من احتمال ربط الجثث بعمليات خطف واعتقال شباب خلال الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.